دولي

بعد تعرضها لهجمات روسية.. أضرار بالغة في العاصمة كييف

بعد تعرضها لهجمات روسية.. أضرار بالغة في العاصمة كييف
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إحنات،  اليوم الاثنين، للتلفزيون الأوكراني أن روسيا استخدمت قاذفاتها الاستراتيجية في شن هجماتها "الهائلة"، حيث أطلقت أكثر من 50 صاروخاً استهدف البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أراضيها، بما في ذلك العاصمة كييف. 

وقال أحد سكان كييف، إن منطقته تعاني انقطاع الكهرباء بعد الهجوم الذي وقع صباح اليوم وتعرضت من خلاله مرافق الطاقة للقصف في مدينة خاركيف، شمال شرقي أوكرانيا، حسب ما ذكر موقع (بي بي سي بالعربية). 

وتأتي الضربات بعد أن اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بطائرة مسيرة على أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرمـ التي كان قد ضمها الروس عام 2014.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتلاي كليتشكو، إن 80٪ من سكان المدينة يعانون بالفعل من انقطاع المياه بعد أن تضررت منشأة للطاقة بالقرب من العاصمة. وأضاف أنه تم نشر المهندسين بشكل عاجل لإعادة التيار الكهربائي لنحو 350 ألف شقة في المدينة الكبرى.

وقالت سلطات المدينة إنه "لم تسجل أي ضربات" في كييف نفسها، بسبب "العمل الفعال لقوات الدفاع الجوي".

وتحدثت تقارير عن ضربات صاروخية أيضا في منطقة فينيتسا وسط البلاد، وكذلك دنيبروبتروفسك وزاباروجيا في الجنوب الشرقي، ولفيف في غرب أوكرانيا.

وتقول تقارير إن منشأة في محطة دنيبرو للطاقة الكهرومائية في منطقة زابزروجيا قد تعرضت للقصف.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان القصف قد سبب إصابات.

وحثت السلطات سكان المناطق التي تعرضت للهجوم على البقاء في الملاجئ وسط مخاوف من احتمال وقوع مزيد من الضربات. كما تم تحذيرهم من "انقطاع التيار الكهربائي الطارئ" في جميع أنحاء البلاد.

وقال الجيش الأوكراني في وقت لاحق إنه تم إسقاط 44 صاروخا من بين أكثر من 50 صاروخا من طراز X-101 و X-555 تم إطلاقه من منطقة روستوف الروسية وبحر قزوين.

وعلق وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، على الهجمات قائلا إن: "روسيا تحارب المدنيين بدلا من القتال في ساحة المعركة".

ونفذت روسيا عدة موجات من الهجمات المدمرة بالصواريخ والطائرات بدون طيار في الأسابيع الأخيرة، قيل إنها دمرت ما يقرب من ثلث محطات الطاقة الأوكرانية ومنشآت أخرى لتوليد الطاقة قبل فترة الشتاء الباردة.

وقالت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون مرارا إن استهداف البنية التحتية المدنية يصل إلى جرائم الحرب.

ولم يصدر أي تعليق من جانب روسيا بشأن الهجمات التي يتحدث عنها الأوكرانيون.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن سفينة حربية روسية أصيبت يوم السبت في مدينة سيفاستوبول الساحلية في هجوم بطائرة مسيرة. واتهمت من وصفتهم بمتخصصين بريطانيين بتدريب الجنود الأوكرانيين الذين نفذوا الضربات في شبه جزيرة القرم.

في حين، ولم تقدم موسكو أي دليل يدعم مزاعمها.

ولم تعلق أوكرانيا على الاتهامات الروسية، بينما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا "تروج لمزاعم كاذبة على نطاق ملحمي".


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