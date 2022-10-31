شؤون فلسطينية

بالأسماء.. ديوان الموظفين في غزة ينشر النتائج النهائية لعدد من الوظائف

بالأسماء.. ديوان الموظفين في غزة ينشر النتائج النهائية لعدد من الوظائف
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشر ديوان الموظفين في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، النتائج النهائية لعدد من الوظائف.

ووفقًا للديوان، فإن النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة مدير مديرية التربية والتعليم حسب الإعلان الخارجي رقم 2022/9 عبر الرابط التالي: اضغط هنا

والنتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة مهندس ميكاترونكس حسب الإعلان الخارجي رقم 2022/7 من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

ونشر الديوان النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة سكرتير طبي حسب الإعلان الخارجي رقم 2022/7 من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

كما ونشر النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة إداري صحي حسب الإعلان الخارجي رقم 2022/7 من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وبحسب الديوان، فإن النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة مدقق حسابات حسب الإعلان الداخلي رقم 2022/34 من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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