شؤون فلسطينية

سلطة النقد تطلق نظام المعلومات الجغرافي GIS

سلطة النقد تطلق نظام المعلومات الجغرافي GIS
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت سلطة النقد المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافي (GIS)، والذي يربط البيانات الديموغرافية والإحصائية مع البيانات المكانية للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها وإشرافها بشكل تفاعلي وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات مركزية.

ويتيح النظام للجمهور والمستثمرين وأصحاب المشاريع إمكانية الاستفادة من البيانات التي يوفرها في المساعدة باتخاذ القرارات والتخطيط الاستراتيجي الخاص برسم سياسات التفرع وتحديد احتياجات المناطق من ناحية الخدمات المالية والمصرفية، وذلك في إطار تعزيز عملية الشمول المالي، إضافة إلى تمكينهم ومساعدتهم من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لاتخاذ قرار إقامة المشاريع في منطقة جغرافية معينة والتعرف على احتياجاتها وفق البيانات والمؤشرات المالية والإحصائية.

ويوفر النظام للمستخدمين واجهة تحتوي على خريطة تفاعلية تربط بين المناطق الجغرافية والبيانات المالية والإحصائية والديموغرافية لكل منطقة، وذلك من حيث المؤشرات المالية وعدد السكان والمنشآت وأنواعها وتوزيعها وكثافتها، وتبعية المنطقة جغرافياً وإدارياً، ومدى توفر وانتشار الخدمات المالية والمصرفية فيها.

كما يعد النظام مصدراً هاماً للباحثين ومعدي الدراسات الاقتصادية بحيث يمكن استخدامه للحصول على بيانات مالية وإحصائية وديموغرافية دقيقة تدعم وجهات النظر والمسائل البحثية.

يمكن للراغبين بالاطلاع على النظام والاستفادة من بياناته، الوصول إليه عبر الموقع الإلكتروني التالي: (maps.pma.ps).

أخبار ذات صلة

بحضور الدعليس.. &#34;الداخلية&#34; بغزة تخرج عدداً من الدورات التدريبية العسكرية

بحضور الدعليس.. "الداخلية" بغزة تخرج عدداً من الدورات التدريبية العسكرية

صورة.. جيش الاحتلال يحبط تهريب أسلحة عبر حدود الأردن

صورة.. جيش الاحتلال يحبط تهريب أسلحة عبر حدود الأردن

غزة: &#34;المباحث&#34; توقف مطلقًا للنار خلال شجار عائلي بالوسطى

غزة: "المباحث" توقف مطلقًا للنار خلال شجار عائلي بالوسطى

بالأسماء.. ديوان الموظفين في غزة ينشر النتائج النهائية لعدد من الوظائف

بالأسماء.. ديوان الموظفين في غزة ينشر النتائج النهائية لعدد من الوظائف

(حماس) تعلّق على قرار الأمم المتحدة بضرورة تخلص إسرائيل من أسلحتها النووية

(حماس) تعلّق على قرار الأمم المتحدة بضرورة تخلص إسرائيل من أسلحتها النووية

الجبهة العربية الفلسطينية: اقتحام وحدات القمع لسجن عوفر امعان في غطرسة الاحتلال ضد الاسرى

الجبهة العربية الفلسطينية: اقتحام وحدات القمع لسجن عوفر امعان في غطرسة الاحتلال ضد الاسرى

وزارة المالية تختتم الدورة التدريبية &#34;الأنظمة المالية والخدمات الالكترونية &#34;

وزارة المالية تختتم الدورة التدريبية "الأنظمة المالية والخدمات الالكترونية "

&#34;حمد&#34; تشارك بفعاليات المؤتمر الوزاري الخامس في مدريد

"حمد" تشارك بفعاليات المؤتمر الوزاري الخامس في مدريد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلطة النقد تطلق نظام المعلومات الجغرافي GIS

سلطة النقد تطلق نظام المعلومات الجغرافي GIS

الجبهة العربية الفلسطينية: اقتحام وحدات القمع لسجن عوفر امعان في غطرسة الاحتلال ضد الاسرى

الجبهة العربية الفلسطينية: اقتحام وحدات القمع لسجن عوفر امعان في غطرسة الاحتلال ضد الاسرى

وزارة المالية تختتم الدورة التدريبية &#34;الأنظمة المالية والخدمات الالكترونية &#34;

وزارة المالية تختتم الدورة التدريبية "الأنظمة المالية والخدمات الالكترونية "

&#34;حمد&#34; تشارك بفعاليات المؤتمر الوزاري الخامس في مدريد

"حمد" تشارك بفعاليات المؤتمر الوزاري الخامس في مدريد

مجدلاني: فوز (لولا دا سيلفا) رئيساً للبرازيل يعزز النضال ضد الاستعمار

مجدلاني: فوز (لولا دا سيلفا) رئيساً للبرازيل يعزز النضال ضد الاستعمار

فتوح يدعو برلمان إفريقيا لرفض طلب عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي

فتوح يدعو برلمان إفريقيا لرفض طلب عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي

&#34;الديمقراطية&#34; تهنئ شعب البرازيل بفوز لولا دا سيلفا بالرئاسة

"الديمقراطية" تهنئ شعب البرازيل بفوز لولا دا سيلفا بالرئاسة

وحدات القمع تقتحم قسم 14 في سجن &#34;عوفر&#34;

وحدات القمع تقتحم قسم 14 في سجن "عوفر"

منوعات

شاهد: كيف دعمت فيفي عبده هيفاء وهبي بعد ظهورها الصادم الأخير

شاهد: كيف دعمت فيفي عبده هيفاء وهبي بعد ظهورها الصادم الأخير

شاهد ماذا فعلت أنغام لعائلة شيرين عبدالوهاب عقب أزمتها الأخيرة

شاهد ماذا فعلت أنغام لعائلة شيرين عبدالوهاب عقب أزمتها الأخيرة

لهذا السبب.. نقابة الموسيقيين تغرم مروان بابلو وعفروتو

لهذا السبب.. نقابة الموسيقيين تغرم مروان بابلو وعفروتو

وصال تعلن تفاصيل لقائها بمحمد الترك في منزل دنيا بطمة

وصال تعلن تفاصيل لقائها بمحمد الترك في منزل دنيا بطمة

شاهد ماذا قالت ميار الببلاوي عن أجرأ مشهد تمثيلي لها

شاهد ماذا قالت ميار الببلاوي عن أجرأ مشهد تمثيلي لها

شاهد: مي العيدان تهاجم دنيا بطمة ومحمد الترك وتتشمت بهم

شاهد: مي العيدان تهاجم دنيا بطمة ومحمد الترك وتتشمت بهم

عبير سندر تفجر مفاجأة لمتابعيها وطفلها يصدمها بما فعله

عبير سندر تفجر مفاجأة لمتابعيها وطفلها يصدمها بما فعله

بعد هاشتاق &#34;شيرين الله يرحمها&#34;.. محامي الفنانة يكشف أخيرًا حقيقة وفاتها

بعد هاشتاق "شيرين الله يرحمها".. محامي الفنانة يكشف أخيرًا حقيقة وفاتها

بعد انفصاله عن دنيا بطمة.. محمد الترك يصدم الجمهور بما فعله مع أطفاله

بعد انفصاله عن دنيا بطمة.. محمد الترك يصدم الجمهور بما فعله مع أطفاله

بعد شائعات إصابتهم بالزهايمر.. تعرف على الفنانين الذين أصيبوا فعليًا بهذا المرض

بعد شائعات إصابتهم بالزهايمر.. تعرف على الفنانين الذين أصيبوا فعليًا بهذا المرض

عربي

بدء توافد القادة العرب لحضور القمة في الجزائر

بدء توافد القادة العرب لحضور القمة في الجزائر

شاهد: مودع لبناني يقتحم مصرفًا والقوى الأمنية تُخرجه بالقوة

شاهد: مودع لبناني يقتحم مصرفًا والقوى الأمنية تُخرجه بالقوة

(هيومين رايتس ووتش): البحرين تستخدم قوانين العزل السياسي ضد أحزاب المعارضة

(هيومين رايتس ووتش): البحرين تستخدم قوانين العزل السياسي ضد أحزاب المعارضة

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين بشدة الهجوم على مقر وزارة التعليم بمقديشو

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم على مقر وزارة التعليم بمقديشو