الجبهة العربية الفلسطينية: اقتحام وحدات القمع لسجن عوفر امعان في غطرسة الاحتلال ضد الاسرى

رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة العربية الفلسطينية اقتحام وحدات القمع الصهيونية المُسماة "بالمتسادا" لقسم (14) والذي يقبع فيه 85 اسير وموقوف في سجن عوفر الاحتلالي والتنكيل بهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم.وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، ان أسرانا البواسل يتعرضون يوميا لأبشع الانتهاكات ضمن منهجية تتبعها ادارات سجون الاحتلال لكسر ارادة اسرانا واسيراتنا بدءا من الاعتداءات الجسدية والضرب المبرح للأسرى مرورا بمنع الزيارات والعزل وسوء الطعام المقدم وصولا الى الاهمال الطبي المتعمد في مخالفات واضحة لأدنى قيم الانسانية ولقواعد التعامل مع الأسرى وفق القانون الدولي وفي مقدمتها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكولات المعدلة لها .وتابعت الجبهة ان الاحتلال يمعن في انتهاكاته على كافة الصعد على مرأى ومسمع من العالم الاخرس الذي يواصل سياسة الكيل بمكيالين ويبقي دولة الاحتلال خارج اطار المحاسبة والمساءلة ليكرسها فوق القانون الدولي دون حسيب او رقيب، داعية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والقيام بواجباته تجاه شعبنا واتخاذ ما يلزم من اجراءات لوقف انتهاكات الاحتلال .وطالبت الجبهة منظمة الصليب الاحمر وكافة الهيئات الدولية ذات الصلة بقضايا الاسرى والمعتقلين الى فضح ممارسات ادارات سجون الاحتلال والاضطلاع بدورها في حماية الأسرى.