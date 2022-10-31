وزارة المالية تختتم الدورة التدريبية "الأنظمة المالية والخدمات الالكترونية "





رام الله - دنيا الوطناختتمت وزارة المالية بالشراكة مع مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) العام الأول من الدورة التدريبية "الأنظمة المالية و الخدمات الالكترونية" لتعزيز قدرات موظفي وزارة المالية وذلك في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" بالتعاون مع جامعة كوريا كمنفذٍ للتدريب.و هَدفت الدورة إلى تعزيز قدرات المشاركين وتطوير قدراتهم الإدارية ، ما يمكنهم من إنشاء أنظمة مالية وحكومية إلكترونية محسّنة لفلسطين و تعزيز النمو المستدام في فلسطين من خلال تنمية أنظمة الحكومة المالية والالكترونية، ونقل تجربة كوريا الجنوبية بالخبرة المتعلقة بأنظمة الحكومة الالكترونية.وسعت وزارة المالية من خلال الدورة التدريبية إلى إعداد خطة عمل قابلة للتطبيق في مجال الأنظمة المالية و الخدمات الالكترونية.ورحبت الوزارة بشراكتها مع مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) في تعزيز قدرات الموظفين بحيث تمتد الدورات التدريبية لثلاثة أعوام تستهدف كافة الموظفين على سلم قانون الخدمة المدنية .يُذكر أن مكتب كويكا قدّم سابقاً مع وزارة المالية عدداً من الدورات في بناء القدرات الموظفين بمجالات عدة ، في فلسطين وخارجها ، بالإضافة إلى تقديم عدة مشاريع حيوية منها المدرسة الوطنية للإدارة و غيرها.