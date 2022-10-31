مجدلاني: فوز (لولا دا سيلفا) رئيساً للبرازيل يعزز النضال ضد الاستعمار



وأضاف مجدلاني "لقد قال الشعب البرازيلي الصديق كلمته من خلال التصويت للرئيس دا سيلفا للمضي قدماً في مسيرة بناء البرزايل ، دولة قوية وفاعلة ومؤثرة على كافة المستويات، ولتعزز دورها في مجموعة البريكس، وفي امريكا اللاتينية .

لافتاً إلى أن فوزه بهذه الانتخابات، يؤكد احترام شعبه لشخصه ، وثقته بقدرته على المضي قدماً في قيادت البلاد نحو المزيد من التقدم والرفاه والاستقرار".



وتابع "نحن على ثقة كبيرة بدعم ومساندة البرازيل للقضية الفلسطينية وحق شعبنا في التخلص من آخر احتلال في العالم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطينية والتي أقرتها كافة قرارات الشرعية الدولية".









رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني ، إن انتخاب صديق الشعب الفلسطيني والمناضل التقدمي لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل، يعزز النضال ضد الاستعمار ويكون قوة دافعة لقوى التحرر في العالم .