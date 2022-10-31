آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، ظهر اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء.
وأوضحت أن السفر سيكون للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2022/36) بالإضافة للحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/42)
وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.
ودعت الوزارة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.
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