رغم الحصار.. جامعة النجاح تحقق الانتصار

رغم ما تعيشه جامعة النجاح من تحديات بفعل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على مدينة نابلس- حاضنة العلم والعلماء-، وهو ما يلقي بظلاله على صعوبة تنقل الطلبة والمدرسين، إلا أن الجامعة تواصل تحقيق الإنجازات العالمية الواحد تلو الآخر، حيث صنفت ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في مجال العلوم الطبيّة والصحيّة والسريريّة، بحسب التصنيف الصادر عن مؤسسة التايمز العالميّة (THE University Rankings by Subject 2023: Clinical and Health)، لتكون بذلك أول جامعة فلسطينيّة تستطيع الدخول لهذه القائمة، مرافقةً جامعات عالميّة مرموقة ظهرت في قائمة التصنيف، كجامعات أوكسفورد وكامبريدج البريطانية، وهارفرد الأمريكية. ومتقدمة بذلك على جميع جامعات الاحتلال.



وأطلقت جامعة النجاح مؤخراً حملة تحت شعار "حاصر حصارك"، بهدف كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال على مدينة نابلس منذ أسابيع، ودعت الطلبة إلى العودة إلى التعليم الوجاهي، بصفتهم شريان الحياة النابض للجامعة والمدينة.



وتعد النجاح قبلة مميزة للطلبة الفلسطينيين الراغبين بدراسة التخصصات الطبية والصحية، عبر كلية الطلب وعلوم الصحة التي أنشأت في العام 2000/1999، وتحتضن اليوم ما يزيد عن 7000 طالب موزعين على (17) برنامج بكالوريس متنوعة، إضافة إلى 16 برنامج دراسات عليا في المجالات الطبيّة والصحيّة.



وحققت النجاح في العام 2014 قفزة نوعية في تطوير البيئة الطبية التعليمية في فلسطين من خلال إنشاء مستشفى النجاح الوطني التعليمي الذي تعمل على تطوير وتوسيع مرافقه وإنشاء اقسام جديدة لخدمة الطلبة والمجتمع.



كما تمكنت الجامعة أيضاً من دخول التصنيف ذاته في مجال العلوم الفيزيائية والطبيعيّة، لتكون ضمن أفضل 1,000 جامعة على مستوى العالم في برامج الفيزياء والكيمياء والرياضيات والاحصاء والعلوم البيئيّة.



ويصدر هذا التصنيف عن مؤسسة التايمز للتعليم العالي، ويعتمد في معاييره على جودة البيئة التعليميّة، والبحث العلمي، والاستشهادات، والبعد الدولي، والدخل المتأتي من الصناعة.



وأهدى أ.د. عبدالناصر زيد، رئيس جامعة النجاح، هذا الإنجاز للشعب الفلسطيني أجمع، ولمدينة نابلس المحاصرة على وجه الخصوص، ووجّه شكره لأسرة الجامعة بجميع مكوّناتها، من مجلس أمناء وأكاديميين وإداريين وطلبة، ووضّح بأنّ هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة إنجازات الجامعة في محافظتها على صدارتها فلسطينياً وبمراتب متقدّمة إقليميّاً ودوليّاً في التصنيفات العالمية الهامّة، كتصنيف التايمز العالمي للجامعات، وتصنيف QS للجامعات، وتصنيف الويبومتركس وغيرها.











رام الله - دنيا الوطن