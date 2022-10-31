"الديمقراطية" تهنئ شعب البرازيل بفوز لولا دا سيلفا بالرئاسة

رام الله - دنيا الوطنهنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شعب البرازيل باختياره لولا دا سيلفا، رئيساً جديداً للبلاد، في انتخابات ديمقراطية، أفسحت المجال للبرازيل وشعبها رسم خياراتها الديمقراطية، نحو الاستقرار والبناء والعدالة الاجتماعية.وأشادت الجبهة بروح الوحدة الوطنية التي سادت في خطاب النصر الذي ألقاه دا سيلفا، داعياً إلى توحيد البلاد، من أجل خوض معاركها في بناء المستقبل الزاهر، بعيداً عن الصراعات الداخلية المدمرة.كما أشادت الجبهة بتعريف دا سيلفا للعدالة الاجتماعية الديمقراطية، باعتبارها: "الشعب الذي يريد أن يعيش بشكل جيد، ووظيفة جيدة، وراتباً يتم تعديله دائماً فوق التضخم، وتعليماً وصحة عامتين، وحرية دينية، وكتباً بدلاً من البنادق".وقالت الجبهة: لقد أكد النصر الذي أحرزه دا سيلفا، أن العدالة الاجتماعية والاشتراكية والديمقراطية، هي على الدوام الطريق السليم، لأجل البناء والحياة الكريمة، ووقف الاستغلال والتسلط، وتعدي الأغنياء على حقوق الفقراء.وتمنّت الجبهة للرئيس الجديد للبلاد، النجاح في تحقيق مشروعه، من أجل برازيل تشق طريقها على الدوام، نموذجاً لباقي الشعوب، نحو بناء عالم خالٍ من الاستعمار والتسلط وهيمنة القطب الواحد.