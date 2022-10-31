تفاصيل لقاء نقابة موظفي غزة والمالية بخصوص صرف مبالغ من المستحقات

رام الله - دنيا الوطنقالت نقابة الموظفين في قطاع غزة، إنها تواصلت مع وزارة المالية لبحث عددٍ من الملفات على رأسها صرف مبالغ من المستحقات لبعض الملفات، بالإضافة لتسديد رسوم الجامعات من المستحقات.وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على صرف 50% من كشف المستحقات الخاص بأطفال الأنابيب لمن تجاوز أعمار زوجاتهم 40 عاما، بالإضافة لاستكمال عملية الصرف لبقية الطلبات من نفس الفئة العمرية بداية شهر ديسمبر القادم.وأوضحت أنه سيتم استكمال عملية الصرف لباقي الطلبات الأخرى الخاصة بأطفال الأنابيب في الأشهر التي تليها.وبخصوص رسوم الجامعات، قالت النقابة إن تسديد الرسوم الجامعية من المستحقات في جامعات الأزهر والأقصى والقدس المفتوحة، مرهون بموافقة تلك الجامعات على الأمر.ولفتت إلى أن وزارة المالية مستعدة لتسديد جزء من الرسوم بنظام المقاصة في حال موافقة تلك الجامعات، مؤكدةً أنها ستتواصل مع تلك الجامعات من أجل الخروج برؤية تسمح بالاستفادة من المستحقات بتسديد الرسوم الجامعية.