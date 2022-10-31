وحدات القمع تقتحم قسم 14 في سجن "عوفر"

رام الله - دنيا الوطناقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، قسم (14) في سجن "عوفر".وقال نادي الأسير، إن وحدات القمع المُسماة "بالمتسادا" في سجون الاحتلال، اقتحمت قسم (14) في سجن "عوفر".وأشار إلى أن قوات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، عمدت على التنكيل بالأسرى في القسم.وأكد أن قسم 14 في سجن عوفر، هو قسم "المعبار" المخصص للأسرى الموقوفين، والمعتقلين حديثًا حيث يقبع فيه نحو 85 أسيرًا.ويمارس الاحتلال كل أصناف التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى، وتتبع معهم سياسة الإهمال الطبي بهدف قتلهم ببطء، وإذلالهم وإجبارهم على تنفيذ أوامر إدارة السجن، والقضاء على أي مظاهر احتجاج ولفرض سياسة الأمر الواقع عليهم.