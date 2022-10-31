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(هيومين رايتس ووتش): البحرين تستخدم قوانين العزل السياسي ضد أحزاب المعارضة

(هيومين رايتس ووتش): البحرين تستخدم قوانين العزل السياسي ضد أحزاب المعارضة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) تقريرًا وثّقت فيه، استخدام البحرين قوانين العزل السياسي ضد أعضاء وأحزاب المعارضة.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن "حكومة البحرين تستخدم قوانين العزل السياسي وسلسلة من التكتيكات الأخرى لإبقاء النشطاء وأعضاء أحزاب المعارضة السابقين خارج المناصب العامة". وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ووثّقت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "لا يمكنك القول إن البحرين ديمقراطية: قوانين العزل السياسي في البحرين"، استخدام قوانين العزل السياسي لعام 2018 في البحرين لمنع المعارضين السياسيين من الترشح لمقاعد البرلمان، أو حتى الخدمة في مجالس إدارة المؤسسات المدنية.

وقالت إن "تهميش الحكومة المستهدَف لشخصيات المعارضة من الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية في البحرين أدى إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى"، مشددة على أنه "ينبغي للحكومة البحرينية إلغاء قوانين العزل السياسي لعام 2018، وإنهاء ممارسة منع شهادات حسن السيرة لمعاقبة المعارضين المتصورين، وإعادة الحقوق القانونية والسياسية والمدنية الكاملة لجميع المواطنين البحرينيين".

وأضافت: "كما يجب على الحكومة أن تعيد الجمعيات السياسية المنحلة سابقا، وأن ترفع جميع القيود المفروضة على شخصيات المعارضة فيما يتعلق بالترشح للانتخابات النيابية والبلدية، وإنهاء الإجراءات التقييدية التي تضر بالوظائف الأساسية للجمعيات المدنية، وإطلاق سراح أي شخص مسجون لمجرد نشاطه السياسي السلمي"، مشيرة إلى أنه "ينبغي على الدول الأخرى، بما فيها الحليفة المقربة للبحرين، كالولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، الضغط على السلطات البحرينية لإنهاء قمعها للمعارضة السلمية والمجتمع المدني ورفض نتائج ما ستكون عليه انتخابات برلمانية غير حرة وغير عادلة في نوفمبر إذا لم يفعلوا".

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