"الخارجية" تهنئ الرئيس لولا دا سيلفا بفوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل

رام الله - دنيا الوطنهنأت وزارة الخارجية والمغتربين الرئيس لولا دا سيلفا، بفوزه المستحق في انتخابات البرازيل الرئاسية في دورتها الثانية.واعتبرت الخارجية في بيان، صدر اليوم الاثنين، هذا الفوز "يعكس فوزاً للديمقراطية، ليس فقط في البرازيل وإنما أيضاً ارتداداتها في بقية القارة والعالم".كما هنأت الشعب البرازيلي الذي صوّت لضمان مستقبله، ومستقبل البشرية، وحفاظاً على الدور الذي تلعبه البرازيل في السياسة الخارجية.وأشارت إلى أن دولة فلسطين ستعمل وبشكل سريع على التعاون مع الرئيس المنتخب في إعادة مسار العلاقات الثنائية الى طبيعتها، وفي تعزيز تلك العلاقات المميزة التي تربط فلسطين بالبرازيل، والرئيس المنتخب لولا دا سيلفا بالقضية الفلسطينية وعدالتها.