"الخارجية": نقل جثماني خالد شراب ومصطفى السماري من اليونان إلى غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه سيتم اليوم الاثنين، نقل جثماني الفقيدين خالد شراب ومصطفى السماري من اليونان إلى ذويهم في قطاع غزة.وأوضحت (الخارجية) أنه وبتوجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وبمتابعة حثيثة من الوزارة وسفارة فلسطين لدى اليونان مع الجهات اليونانية المختصة، أنجزت السفارة وبإشراف مباشر من القائم بالأعمال في اليونان يوسف درخم كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة.وبينت أنه سيتم سينقل الجثمانين بعد ظهر اليوم باتجاه الأراضي المصرية وبالتنسيق الكامل وبجهود حثيثة من سفارة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة لنقلهما إلى غزة.