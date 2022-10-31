شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: أكثر من مئة إنذار لاحتمال وقوع عمليات بالضفة والقدس

إعلام الاحتلال: أكثر من مئة إنذار لاحتمال وقوع عمليات بالضفة والقدس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الإثنين، بأن هناك أكثر من 100 إنذار حول نية عناصر القيام بعمليات في الضفة الغربية ومحيط القدس.

وقالت الهيئة إن "الدوائر الأمنية رفعت مستوى التأهب في أعقاب تلقي عدد كبير من الإنذارات حول نية عناصر ارتكاب عمليات في تلك المناطق".

وتابعت أن "قرابة مئة عدد من الإنذارات المتوفرة لدى أجهزة الأمن حول نية عناصر ارتكاب عمليات، حيث يعتبر العدد الأعلى منذ مطلع العام الجاري علما بأن عدد الانذارات بلغ خلال فترة الاعياد اليهودية حوالي ثمانين".

وأوضحت: "لم تتوفر لدى الدوائر الأمنية إنذارات حول مخططات لارتكاب اعتداءات اثناء عملية الانتخابات لـ(كنيست)، يوم غد الثلاثاء، إلا أنها قررت مع ذلك رفع مستوى التأهب خلال هذا اليوم بعد العمليتين اللتين وقعتا في كريات أربع الليلة قبل الماضية وقرب أريحا أمس".

وأشارت إلى أن "الشرطة الإسرائيلية قامت بنشر حوالي مائتي شرطي من حرس الحدود في الأماكن الأكثر عرضة لاحتمال وقوع اعتداءات في منطقة الضفة الغربية وفي محيط القدس"

ومساء أمس، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق عام على منطقة الضفة ومعابر قطاع غزة يوم الانتخابات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "بناءً على تقييم الوضع وتوصية المنظومة الأمنية، صادق المستوى السياسي على فرض إغلاق عام على منطقة الضفة ومعابر قطاع غزة يوم الانتخابات".

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