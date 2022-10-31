الإضراب الشامل يعمّ بلدة العيزرية حدادًا على روح الشهيد بركات عودة

رام الله - دنيا الوطنعمّ الإضراب الشامل، اليوم الاثنين، بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، حدادا على روح الشهيد بركات موسى عودة (49 عاما)، الذي استشهد، مساء أمس، متأثرا بإصابته البالغة برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب أريحا.وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، والتعليمية في البلدة، تلبية لدعوة فصائل العمل الوطني والإسلامي.وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت، يوم أمس، الرصاص صوب عودة، أثناء قيادته مركبته قرب مفترق النبي موسى جنوب أريحا، وأصابته بجروح وصفت بالخطيرة.وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جنود الاحتلال وهم يطلقون النار على المواطن عودة من مسافة صفر.وادعت قوات الاحتلال، تعرض جنودها لعملية دعس، قرب النبي موسى جنوب أريحا، وإصابة خمسة منهم، بجروح ما بين متوسطة وطفيفة.