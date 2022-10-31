شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر معلق بالهند إلى 130 قتيلاً









رام الله - دنيا الوطنارتفعت، صباح اليوم الإثنين، حصيلة ضحايا انهيار جسر معلق للمشاة في ولاية غوجارات غربي الهند إلى ما لا يقل عن 130 شخصاً، إضافة لعشرات الجرحى، بينهم نساء وأطفال.ونقلت وسائل إعلام هندية محلّية عن مسؤولين قولهم، "إنّ حوالى 500 شخص، بينهم نساء وأطفال، كانوا على جسر موربي يؤدّون طقوسًا لمهرجان ديني رئيسي، حين انقطعت الأسلاك التي تدعمه، ما أدّى إلى انهيار الهيكل بكامله في النهر".ويقع الجسر في موربي على مسافة 200 كيلومتر غرب أحمد أباد، المدينة الرئيسية في ولاية غوجارات، ويبلغ ارتفاعه 233 مترا وطوله 1,5 مترا.