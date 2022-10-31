قوات الاحتلال تعتقل (14) مواطناً من الضفة



وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم إبراهيم ياسر القواسمة من حارة الشيخ، وفرج الجعبري من ضاحية البلدية، وجعفر علاء الجعبري، وعمر طارق الجعبري، وبشار غيث.



وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت الشاب باسم أحمد المصري.



وطالت الاعتقالات مجدي حشاش والشاب إسلام عماد حشاش من مخيم بلاطة خلال مروره على حاجز حوارة جنوب نابلس.واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر جبريل جبريل بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية، بعد أيام فقط من الإفراج عنه.واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وبلدة بير نبالا حيث اعتقلت الشابين أحمد سمير ومحمد زيدان.وبشكل مفاجئ اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم العين في نابلس واعتقلت الشابين خليل محمود بسيوني وجمال سعيد الحلاق.وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين بينهم طلاب بعد مداهمة عدة أحياء في المدينة.