شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل (14) مواطناً من الضفة

قوات الاحتلال تعتقل (14) مواطناً من الضفة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين أكثر من 14 مواطناً خلال حملة اقتحامات لعدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

 واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة جنين، واعتقلت القيادي في حماس محمد أسعد أبو خليفة بعد اقتحام منزله في منطقة الإسكان.

وتخلل اقتحام جنين اشتباكات مسلحة مع المقاومين، وإطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة إسعاف للهلال الأحمر ما أدى لإصابة المسعف مراد خمايسة بجراح. 

يشار إلى أن القيادي محمد أبو خليفة أسير محرر أمضى نحو 18 عاماً في سجون الاحتلال حيث اعتقل عدة مرات على خلفية نشاطه في "كتائب القسام".

 وطالت الاعتقالات مجدي حشاش والشاب إسلام عماد حشاش من مخيم بلاطة خلال مروره على حاجز حوارة جنوب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر جبريل جبريل بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية، بعد أيام فقط من الإفراج عنه.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وبلدة بير نبالا حيث اعتقلت الشابين أحمد سمير ومحمد زيدان.

وبشكل مفاجئ اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم العين في نابلس واعتقلت الشابين خليل محمود بسيوني وجمال سعيد الحلاق.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين  بينهم طلاب بعد مداهمة عدة أحياء في المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم إبراهيم ياسر القواسمة من حارة الشيخ، وفرج الجعبري من ضاحية البلدية، وجعفر علاء الجعبري، وعمر طارق الجعبري، وبشار غيث.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت الشاب باسم أحمد المصري. 

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