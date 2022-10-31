شؤون فلسطينية

"الإحصاء": مؤشر أسعار المنتجين يقفز 1.78% الشهر الماضي

"الإحصاء": مؤشر أسعار المنتجين يقفز 1.78% الشهر الماضي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قفز مؤشر أسعار المنتجين في أيلول الماضي، بنسبة 1.78% على أساس شهري، مدفوعا خصوصا بارتفاع معظم المجموعات السلعية على باب المصنع.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين بلغ الرقم القياسي العام 106.98 خلال شهر أيلول 2022، مرتفعا من 105.11 خلال شهر آب 2022  (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.95%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 106.80 خلال شهر أيلول 2022 مقارنة ﺒ 104.75 خلال شهر آب 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.21%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 108.70 خلال شهر أيلول 2022 مقارنة بـ 108.47 خلال شهر آب 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 5.34%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 23.63%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة (الخضراوات) بنسبة 19.31%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً بنسبة 2.95%، نتيجة ارتفاع أسعار الدجاج والبيض، على الرغم من انخفاض متوسط أسعار اللحوم الحمراء.

في المقابل، سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة (الفواكه) انخفاضاً بنسبة 15.05%.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 3.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.12%، خلال شهر أيلول 2022 مقارنة بشهر آب 2022، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.10%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن أنشطة: صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بنسبة 7.22%، وصناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 3.33%، وصناعة المنسوجات بنسبة 1.52%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بمقدار 1.50%، وصناعة الملابس بنسبة 1.17%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 0.52%، وتجهيز وحفظ الفواكه والخضروات بنسبة 0.45%، على الرغم من انخفاض صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 3.03%، وصناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 1.55%، وتجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.89%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.44%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 0.42%.

في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً بنسبة 3.31%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

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