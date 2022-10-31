دا سيلفا يعود لرئاسة البرازيل بعد فوزه في جولة الإعادة على بولسونارو





وتلقى دا سيلفا التهاني من عدد من زعماء العالم، منهم الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال في بيان "أوجه تهانيّ إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على انتخابه رئيسا للبرازيل في انتخابات حرّة ونزيهة وذات صدقية"، مضيفاً أنه يتطلع إلى العمل معه "لمواصلة التعاون بين بلدينا".



وكذلك هنّأه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبراً أن انتخابه رئيسا للبرازيل "يفتح صفحة جديدة في تاريخ هذا البلد".



وكتب ماكرون على موقع (تويتر) بعد دقائق من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية البرازيلية، "معا سنوحد جهودنا لمواجهة التحديات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا".



من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تغريدة عبر (تويتر)، إن "البرازيليين قرروا، وأتطلع إلى العمل مع لولا لتعزيز الشراكة بين بلدينا والدفع قدما بأولوياتنا المشتركة مثل حماية البيئة".



أما الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، فكتب على (تويتر): "لولا فاز يا شعب البرازيل المبارك، ستكون هناك مساواة وإنسانية".



وكان دا سيلفا البالغ من العمر 77 عاماً قد سُجن بتهمة الفساد خلال عامي 2018 و2019، قبل أن تقضي المحكمة العليا ببطلان القضية وتأمر بإخلاء سبيله.



وحكم دا سيلفا البرازيل على مدى فترتين رئاسيتين بين 2003 و2010، أطلق خلالهما برامج اجتماعية حققت له تأييداً شعبياً واسعاً.





رام الله - دنيا الوطنفاز الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في انتخابات الرئاسة بالبرازيل، بفارق ضئيل على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو مرشح أقصى اليمين، ليصبح أصبح أول رئيس برازيلي يخسر انتخابات ولايته الثانية.وأعلنت المحكمة الانتخابية العليا نتائج جولة الإعادة التي أسفرت عن فوز دا سيلفا برئاسة البرازيل بحصوله على 50.9% من الأصوات، مقابل 49.1% لمنافسه بولسونارو.وقال دا سيلفا في خطاب الفوز في ساو باولو أمام عشرات الآلاف من أنصاره المبتهجين: "حتى الآن، لم يتصل بي بولسونارو للإقرار بفوزي، ولا أعلم إن كان سيتصل أو يقر بفوزي".وأكد دا سيلفا أن بلاده "تحتاج إلى السلام والوحدة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنها عادت إلى الساحة الدولية ولم تعد ترغب في أن تكون "منبوذة".وأضاف في خطابه أنه "ليس من مصلحة أحد أن يعيش في أمة مقسمة في حالة حرب دائمة"، وذلك بعد حملة انتخابية شهدت استقطاباً شديداً.وتابع:"اليوم نقول للعالم إن البرازيل عادت، وإنها مستعدة لاستعادة مكانتها في مكافحة أزمة المناخ"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).ودعا الرئيس المنتخب -المقرر تنصيبه في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، إلى التعاون الدولي للحفاظ على غابات الأمازون المطيرة، مؤكداً أنه سيسعى إلى التوصل لتجارة عالمية عادلة بدلاً من الاتفاقات التجارية التي "تحكم على بلدنا بأن يكون مصدرا للمواد الخام إلى الأبد".