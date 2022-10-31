حركة المبادرة الوطنية ترحب بانتخاب لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل

رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بإعادة "انتخاب صديق الشعب الفلسطيني و المناضل التقدمي" لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل.وقال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة: إن "انتخاب الصديق لولا دا سيلفا سيعزز حركة التضامن الدولية مع النضال العادل لشعبنا الفلسطيني، وسيعزز دور البرازيل في مجموعة البريكس".وأكدت المبادرة الوطنية أن "انتخاب دا سيلفا سيساهم من خلال الدور الكبير للبرازيل في أمريكا اللاتينية في تطور عالم متعدد الأقطاب يحول دون تحكم قطب واحد في مصالح الشعوب، و أن مواقف وتاريخ لولا دا سيلفا سيقوي وحدة قوى التقدم الإنسانية في عالمنا ويساهم في تعزيز نضال الشعب الفلسطيني ضد نظام الاحتلال و الأبارتهايد و التمييز العنصري الإسرائيلي".