إصابة ضابط إسعاف بالرصاص واعتقال أسير محرر خلال اقتحام الاحتلال جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب ضابط إسعاف برصاص الاحتـلال، اليوم الاثنين، واعتقل أسير محرر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه سيارة اسعاف الهلال الأحمر، خلال الاقتحام، ما أدى إلى إصابة المسعف مراد خمايسة بشظايا الرصاص الحي في الساق، وتم نقله إلى المستشفى.واعتقلت قوات الاحتلال خلال الاقتحام، الأسير المحرر محمد أسعد أبو خليفة، عقب مداهمة منزله في حي الإسكان الفلسطيني، علما أنه أمضى في سجون الاحتلال 18 عاما بحسب نادي الأسير في جنين.