تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد أن يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهاراً بارد ليلا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.أما يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو يوم الخميس غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة، لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.