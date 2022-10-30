دولي

بن غفير يطالب بوزارة الأمن الداخلي حال مشاركته في الحكومة المقبلة

بن غفير يطالب بوزارة الأمن الداخلي حال مشاركته في الحكومة المقبلة
بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إنه سيطالب بحقيبة الأمن الداخلي في حكومة إسرائيلية مقبلة يشارك في ائتلافها.

وأكد بن غفير خلال مؤتمر صحفي أنه: "اتخذ قراره بالمطالبة بمنصب وزير الأمن الداخلي المسؤول عن عمل جهاز الشرطة بعد دراسة جادة، المشاركة لمدة عام ونصف في لجنة الأمن الداخلي (البرلمانية) وبعد صياغة خطة منظمة بالتشاور مع مسؤولين سابقين في جهاز الشرطة، بما في ذلك مختصين وعشرات الضباط المتقاعدين".

وذكر: "خطتي الشاملة في وزارة الأمن الداخلي التي أعددتها بالتشاور مع مختصين وعشرات الضباط المتقاعدين وقادة سابقين في جهاز الشرطة، ترتكز على خمس نقاط مركزية، التي سنعمل على تنفيذها بالتزامن مع الاهتمام بأوضاع ضباط الشرطة، ورفع الرواتب وتعزيز التجنيد للشرطة".

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