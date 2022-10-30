شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تؤكد: عودة كافة الأطباء للعمل عقب انتهاء أزمة نقابتهم

وزيرة الصحة تؤكد: عودة كافة الأطباء للعمل عقب انتهاء أزمة نقابتهم
الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الصحة مي كيلة، مساء اليوم الأحد، إن أزمة الأطباء انتهت، وسيعودون إلى العمل كالمعتاد في القطاعين العام والخاص.

وأضافت للوكالة الرسمية (وفا) إنه ""على ضوء التطورات التي حصلت فيما يخص إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين عقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ مكلفا من الرئيس محمود عباس، اجتماعا مع النقابة، وتم التوافق على الصيغة النهائية لقرار بقانون معدل لقرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين الصادر بتاريخ 20-10-2022".

وأشارت إلى أنه بناء على التوافق تقرر تعليق كافة الفعاليات، معربة عن شكرها للرئيس، والشيخ.

وشددت على أنه لم يحدث انقطاع لعمل الأطباء عن الخدمة، فالطوارئ كانت تعمل والعمليات الطارئة كان بها خدمة، وكذلك العناية المكثفة، ولم يتأذى المرضى نتيجة الإضراب وبالتالي نحن عملنا ليل نهار من أجل عدم حصول تقصير، لكن العيادات العامة والعمليات المبرمجة تأجلت.

وعبرت عن سعادتها بالاتفاق لأن الشارع الفلسطيني بحاجة للأطباء والوضع العام بحاجة لخدمة طبية.

وكانت نقابة الأطباء- مركز القدس، أصدرت بيانا أكدت فيه، تعليق كافة الفعاليات المعلن عنها، عقب اجتماعها مع الشيخ، ووزيرة الصحة، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك.

أخبار ذات صلة

إطلاق نار تجاه موقع لجيش الاحتلال جنوب الخليل

إطلاق نار تجاه موقع لجيش الاحتلال جنوب الخليل

بعد 16 شهراً من الاعتقال.. الاحتلال يفرج عن الأسير سرور

بعد 16 شهراً من الاعتقال.. الاحتلال يفرج عن الأسير سرور

حماس تزف الشهيد بركات عودة وتبارك الثورة المتصاعدة في وجه الاحتلال

حماس تزف الشهيد بركات عودة وتبارك الثورة المتصاعدة في وجه الاحتلال

الجهاد تنعى الشهيد بركات عودة وتبارك عمليته في أريحا

الجهاد تنعى الشهيد بركات عودة وتبارك عمليته في أريحا

نقابة الأطباء بالضفة تعلق إضرابها وخطواتها الاحتجاجية

نقابة الأطباء بالضفة تعلق إضرابها وخطواتها الاحتجاجية

هل سيوثر فشل عملية (كاسر الأمواج) بالضفة على الانتخابات الإسرائيلية.. وما مصير غزة؟

هل سيوثر فشل عملية (كاسر الأمواج) بالضفة على الانتخابات الإسرائيلية.. وما مصير غزة؟

&#34;المقاومة الشعبيّة&#34; تبارك عملية الدهس قرب أريحا

"المقاومة الشعبيّة" تبارك عملية الدهس قرب أريحا

استشهاد منفذ عملية الدهس في أريحا

استشهاد منفذ عملية الدهس في أريحا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بعد 16 شهراً من الاعتقال.. الاحتلال يفرج عن الأسير سرور

بعد 16 شهراً من الاعتقال.. الاحتلال يفرج عن الأسير سرور

حماس تزف الشهيد بركات عودة وتبارك الثورة المتصاعدة في وجه الاحتلال

حماس تزف الشهيد بركات عودة وتبارك الثورة المتصاعدة في وجه الاحتلال

الجهاد تنعى الشهيد بركات عودة وتبارك عمليته في أريحا

الجهاد تنعى الشهيد بركات عودة وتبارك عمليته في أريحا

&#34;المقاومة الشعبيّة&#34; تبارك عملية الدهس قرب أريحا

"المقاومة الشعبيّة" تبارك عملية الدهس قرب أريحا

تعديل أوقات الدوام في جسر الملك حسين

تعديل أوقات الدوام في جسر الملك حسين

&#34;الخارجية&#34; تعزي بضحايا التدافع في جمهورية كوريا

"الخارجية" تعزي بضحايا التدافع في جمهورية كوريا

تفاصيل لقاء رئيس سلطة الطاقة مع السفير المصري

تفاصيل لقاء رئيس سلطة الطاقة مع السفير المصري

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 35 مواطنًا على الأقل بعد إطلاق النار عليهم

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 35 مواطنًا على الأقل بعد إطلاق النار عليهم

منوعات

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن تعرض وجهها لعمليات جراحية فاشلة

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن تعرض وجهها لعمليات جراحية فاشلة

شاهد: جويل ماردينيان وزوجها يثيران الجدل بتصريحات جريئة عن علاقتهم الزوجية

شاهد: جويل ماردينيان وزوجها يثيران الجدل بتصريحات جريئة عن علاقتهم الزوجية

شاهد: المتحول جنسيًا بدر خلف يقدم نصائح استفزازية للنساء

شاهد: المتحول جنسيًا بدر خلف يقدم نصائح استفزازية للنساء

شاهد: دنيا بطمة تبكي بحرقة وتكشف أسباب طلاقها الحقيقية

شاهد: دنيا بطمة تبكي بحرقة وتكشف أسباب طلاقها الحقيقية

شاهد: للمرة الأولى هيفاء وهبي تظهر بإطلالة محتشمة بالسعودية

شاهد: للمرة الأولى هيفاء وهبي تظهر بإطلالة محتشمة بالسعودية

فنانة مصرية تكشف عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة

فنانة مصرية تكشف عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة

شاهد: درة تكشف حقيقة اعتزالها للفن

شاهد: درة تكشف حقيقة اعتزالها للفن

شاهد: سلاف فواخرجي تدعم شيرين عبدالوهاب على طريقتها الخاصة

شاهد: سلاف فواخرجي تدعم شيرين عبدالوهاب على طريقتها الخاصة

شاهد.. مصطفى كامل يوضح أسباب قراره إيقاف مطربي الراب

شاهد.. مصطفى كامل يوضح أسباب قراره إيقاف مطربي الراب

شاهد.. عبير الشرقاوي تهاجم مؤلف مسلسل شهير: &#34;أقل من ضعيف&#34;

شاهد.. عبير الشرقاوي تهاجم مؤلف مسلسل شهير: "أقل من ضعيف"

عربي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين بشدة الهجوم على مقر وزارة التعليم بمقديشو

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم على مقر وزارة التعليم بمقديشو

اليمن: مقتل جنديين من &#34;الانتقالي&#34; باشتباك مع الحوثي

اليمن: مقتل جنديين من "الانتقالي" باشتباك مع الحوثي

موريتانيا: ندعو إلى تكثيف الجهود لنيل فلسطين عضوية أممية كاملة

موريتانيا: ندعو إلى تكثيف الجهود لنيل فلسطين عضوية أممية كاملة

الصومال: 100 قتيل على الأقل بانفجار سيارتين مفخختين

الصومال: 100 قتيل على الأقل بانفجار سيارتين مفخختين