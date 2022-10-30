إطلاق نار تجاه موقع لجيش الاحتلال جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأطلق مقاومون فلسطينيون مساء اليوم الأحد، النار صوب موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة الخليل.وأغلقت قوات الاحتلال بوابة مدخل مخيم الفوار ومدخل مدينة دورا الشرقي، بعد عملية إطلاق النار التي استهدفت نقطة لجيش الاحتلال جنوب الخليل.وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في المنطقة المحيطة بعملية إطلاق النار، وشرعت بعملية تمشيط واسعة بحثاً عن المنفذين.يأتي ذلك على ضوء تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وتسجيل 34 عملاً مقاوماً بينها عملية دهس وعملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين.