بعد 16 شهراً من الاعتقال.. الاحتلال يفرج عن الأسير سرور

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسير تميم محمد سرور من بلدة نعلين في رام الله، وذلك بعد 16 شهراً من الاعتقال.وكانت محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت حكماً بالسجن الفعلي بحق سرور، لمدة 16 شهراً، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.واعتقلت قوات الاحتلال سرور بتاريخ 14 آب/ أغسطس 2022، وذلك بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة نعلين، وتحطيم محتوياته قبل أن تنقله إلى التحقيق في "عوفر"، والذي استمر معه لعدة أسابيع، وبعد تأجيل محاكمته 11 مرة أصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة 16 شهراً.