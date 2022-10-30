حماس تزف الشهيد بركات عودة وتبارك الثورة المتصاعدة في وجه الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنزفّت حركة (حماس) الشهيد بركات موسى عودة (47 عامًا)، من بلدة العيزرية شرق القدس، الذي استشهد بعد تنفيذ عملية دهس مزدوجة عصر اليوم، في منطقة الأغوار بالقرب من أريحا.وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إنّ "الشهيد بركات عودة يؤكد من خلال عمليته الجريئة أنّ شعبنا الفلسطيني ماضٍ في المقاومة في كل مكان بعد توسيع نطاقها، وموحدٌ تحت لوائها، ومجمِعٌ على أهدافها العادلة حتى التحرير والعودة المظفرة".وأضافت: "العزاء لذوي الشهيد ومحبيه، والفخر بأبناء شعبنا الأبطال الذين يوقدون لهيب الثورة في وجه الاحتلال، والويل كل الويل لهذا المحتل الغاصب، بعدما أعلن شعبنا النفير والغضب، دفاعًا عن أبنائه وحماية لأرضه ونصرة لمقدساته".