الجهاد تنعى الشهيد بركات عودة وتبارك عمليته في أريحا

رام الله - دنيا الوطنباركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عملية الدهس البطولية قرب الأغوار في أريحا، والتي أدت لإصابة عدد من الصهاينة، ناعية إلى شعبنا وأمتنا منفذها الشهيد البطل المقدسي بركات موسى عودة (49 عاماً).وقالت الحركة في بيان وصل "شمس نيوز" نسخة عنه: "إن العملية تأتي استجابة لنداء الثأر والواجب، واستكمالًا لجذوة الانتفاضة المشتعلة التي تتصدى لجرائم الاحتلال في كل الجبهات وعلى امتداد الساحات".وأكدت أن العمليات البطولية المتواصلة، تثبت مجدداً حيوية شعبنا وإصراره على مواصلة طريقه نحو النصر والحرية، وبسالة مجاهدينا في ضرب العدو في جنين ونابلس والخليل ورام الله.ووجهت الحركة التحية لأهالي الضفة الغربية الذين يسطرون أمجادهم بمداد من دم وتضحيات، كما حيَّت الحركة المقدسيين وعائلة الشهيد البطل، داعية بأبناء شعبنا لمواصلة درب الاشتباك لردع الاحتلال على طريق زواله وتحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.