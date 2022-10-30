استشهاد منفذ عملية الدهس في أريحا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد المواطن بركات موسى عودة (49 عامًا) من بلدة العيزرية شرق القدس، متأثرا بإصابته البالغة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب أريحا.وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت، عصر اليوم، النار على عودة أثناء قيادته مركبته قرب مفترق النبي موسى جنوب أريحا، وأصابته بجروح وصفت بالخطيرة.وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماع، جنود الاحتلال وهم يطلقون النار على المواطن عودة من مسافة صفر.وكان عودة نفذ عملية دهس في موقعين منفصلين، عند مفرق "ألموغ" وعند مفرق النبي موسى، أدى لإصابة 4 جنود بجراح مختلفة، تم نقلهم للمشافي الإسرائيلية لتلقي العلاج.