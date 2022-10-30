شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر تعزيز منطقة الخليل بقوات عسكرية إضافية

الاحتلال يقرر تعزيز منطقة الخليل بقوات عسكرية إضافية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر جيش الاحتلال مساء اليوم الأحد، بناء على تقييم الوضع الأمني تعزيز منطقة الخليل بقوات عسكرية إضافية، على خلفية تنفيذ عملية في مستوطنة "كريات أربع" يوم أمس، حسبما أفاد الناطق باسم الجيش.

وواصلت قوات الاحتلال، تشديد إجراءاتها العسكرية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق كافة الطرق الرئيسية والمفارق في المنطقة الجنوبية من الخليل، (مفرق الكوشوك، وسدة الفحص، وكافة الطرق الفرعية المؤدية لمدينة الخليل).

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