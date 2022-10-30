شؤون فلسطينية

تعديل أوقات الدوام في جسر الملك حسين

تعديل أوقات الدوام في جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الأحد، عن تعديل أوقات القدوم والمغادرة والشحن في جسر الملك حسين اعتبارا من اليوم.

وأضافت في بيان لها، أنه تقرر العمل بالمواقيت الجديدة، كما يلي:

-سيتم تأخير عقارب الساعة لدى الجانب الآخر بتأخير عقارب الساعة لديهم 60 دقيقة.

-سيتم مغادرة أول باص من الجانب الأردني عند الساعة 8:30 بدلا من الساعة 7:30.

-مغادرة آخر باص عرب عند الساعة 9:30 بدلا من الساعة 8:30.

- مغادرة أول شاحنة من الجانب الأردني عند الساعة 8:30 بدلا من الساعة 7:30.

ودعت إدارة أمن الجسور المسافرين، إلى مراعاة فرق التوقيت بين الجانبين لتجنب فترة الانتظار في فترة الصباح.

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