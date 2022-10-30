نقابة الأطباء: إضراب شامل غداً الاثنين في كل القطاعات الطبية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، عن إضراب شامل غدا الاثنين في القطاع الخاص والحكومي والأهلي في كافة محافظات الضفة الغربية.وقالت نقابة الأطباء "إن المناوبون في أقسام المستشفيات والطوارئ فقط سيعملون غد الاثنين، حتى يتسنى لجميع الأطباء المشاركة في الاعتصام في مدينة رام الله، ردّاً على قرار بقانون أصدره الرئيس محمود عباس، بتشكيل "نقابة الأطباء الفلسطينيين".يذكر أن نقابة الأطباء قررت شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي كرئيس للمجلس التأسيسي وأعضاء فيه، مطالبة الأطباء بعدم التعاطي مع القرار بقانون.