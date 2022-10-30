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دولي

خلال تفقده حقل (كاريش).. لبيد يؤكد أنه مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي

خلال تفقده حقل (كاريش).. لبيد يؤكد أنه مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي
لبيد
رام الله - دنيا الوطن
تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الأحد، حقل "كاريش" البحري على الحدود مع لبنان عقب بدء إنتاج الغاز فيه.

وقال لبيد في تصريحات: "هذا المكان هو مستقبل الطاقة والاقتصاد لدولة إسرائيل، وسيؤدي إنتاج الغاز من حقل كاريش إلى خفض أسعار الطاقة في إسرائيل، وتحويل إسرائيل إلى مورد إقليمي للطاقة، ومساعدة أوروبا في مواجهة أزمة الطاقة، ومن هنا يتدفق الغاز الذي يعد بتكلفة معيشة أقل، هذا إنجاز ضخم لدولة إسرائيل".

واطلع لبيد خلال جولته الأمنية على عملية إنتاج الغاز في هذا الحقل، حيث بدأت يوم الأربعاء الماضي، وزار لاحقا غرفة التحكم وتحدث مع موظفي الشركة الإسرائيليين، وصعد إلى نقطة المراقبة المطلة على المنصة والمنطقة المحيطة بها.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة في إسرائيل نتيجة لإنتاج الغاز من حقل كاريش، في الوقت نفسه، ستزيد إسرائيل من صادراتها من الغاز الطبيعي وتساعد أوروبا في معالجة أزمة الطاقة الحالية في القارة.

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