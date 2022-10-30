تفاصيل لقاء رئيس سلطة الطاقة مع السفير المصري

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم في مكتبه اليوم الأحد، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين إيهاب سليمان، لمناقشة تعزيز التعاون الفلسطيني المصري في مجال الطاقة.واطلع ملحم السفير سليمان على واقع الطاقة في فلسطين والتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة وخاصة في قطاع غزة وتأثيره على حياة الناس اليومية وعلى مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، منوّهاً إلى الإجراءات التي تتخذها سلطة الطاقة من مشاريع استراتيجية لتأمين مصادر إضافية من الطاقة الكهربائية وتعزيز التنوع الطاقي.من جانبه، جدد السفير المصري موقف بلاده الداعم لفلسطين، مشددا على بذل كافة الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.