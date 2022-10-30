شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط آخر التطورات السياسية والاقتصادية

اشتية يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط آخر التطورات السياسية والاقتصادية
اشتية ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بحضور ممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد.

وبحثا سويًا آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وسبل دعم البنك للمشاريع التنموية في فلسطين.

واستعرض اشتية خلال الاجتماع الجهود الحكومية المبذولة في ظل انسداد الأفق السياسي، من خلال تعزيز صمود المواطنين، والعمل على توسعة القاعدة الإنتاجية، وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تشريعات عصرية، والقيام بخطوات من أجل الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وتنفيذ أجندة الإصلاح لكافة القطاعات.

وأطلع رئيس الوزراء وفد البنك الدولي على الخطوات التي بدأت الحكومة في العمل عليها، كطرح عطاء لبناء محطات للطاقة الشمسية بقدرة 93 ميغاواط، والإعلان عن عطاء لبناء صوامع لتخزين القمح، وبناء سدود للحصاد المائي، وقريبا مخازن للوقود، بما يساهم في الانفكاك التدريجي من العلاقة التي فرضها واقع الاحتلال.

وثمن التزام البنك الدولي واستمرار دعمه لفلسطين رغم كافة الظروف.

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