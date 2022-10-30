شؤون فلسطينية

الشعبية "القيادة العامة" تناقش أبرز الملفات السياسية المتعلقة بفلسطين

الشعبية "القيادة العامة" تناقش أبرز الملفات السياسية المتعلقة بفلسطين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة  دورتها العادية، تحت اسم الشهيد عائد كريدي (أبو أشرف) عضو المكتب السياسي، وناقشت عدة مسائل تنظيمية، وأقرت اللائحة الداخلية لعمل اللجنة ومسائل أخرى ذات صلة بتفعيل العمل التنظيمي.

وفي الجانب السياسي، ناقش أعضاء اللجنة المركزية الملفات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، وما يتداخل معها من ملفات إقليمية ودولية.

ورأت اللجنة المركزية أن "ما تشهده فلسطين من عمليات فدائية استشهادية، ومن مواجهات متعاظمة بطولية شعبية في أكثر من قرية ومدينة في مواجهة الاحتلال، إنما هي التعبير الحي عن إرادة شعبنا ووعيه، وهي رد ميداني وسياسي بالغ الأهمية والأثر على موجات وبرامج التطبيع والتيئيس التي تشن ضد قضيتنا من دعاة الصلح والسلام باسم اتفاقيات (أبراهام) وغيرها، كما انها رسائل  بالنار من شعبنا الأبي ضد الاحتلال ومستوطنيه وتأكيد على حتمية الانتصار".

وقالت: إن "النتائج التي ترتبت على معركة وحدة الساحات ودلالاتها التي تشير إلى القدرة على الإبداع النضالي لقوى في أصعب الظروف قدمت درسا استراتيجيا في مفهوم وثقافة المقاومة لمعنى الإرادة التي تستطيع أن تقاوم وتنتصر، وأن قدرات محور المقاومة المجتمعة ووحدتها قادرة على تحقق الانتصار وهزيمة العدو".

وثمن المجتمعون لقاء الرئيس بشار الأسد مع قادة فصائل المقاومة الفلسطينية بما فيهم حركة حماس والذي يعبر عن موقع سورية المركزي في رعاية القضية الفلسطينية واحتضانها الدائم لها وحرصها على وحدة الصف الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم لها، منوهين للجهود المخلصة التي بذلت في سبيل إعادة تصويب العلاقة بين سوريا وحماس على قاعدة برنامج المقاومة ولحمة محورها.

كما وناقش أعضاء اللجنة المركزية المقدمات والنتائج التي انبثقت عن الجهد الكبير للقيادة الجزائرية في إطار المصالحة الفلسطينية والتي تمثلت بإعلان الجزائر وقمة لم الشمل العربية، وثمن المجتمعون مبادرة الجزائر ودورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

وتوجهوا بتحية التقدير والاعتزاز لدور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وحرصه على الرعاية المباشرة لإنجاح الحوار الفلسطيني، ورأى المجتمعون أن تطبيق هذا الاتفاق يحتاج إلى متابعة حثيثة وآليات عمل واضحة وإلى تجاوب مخلص من قبل الأطراف الفلسطينية المعنية بالانقسام بشكل مباشر.

وأكدت اللجنة المركزية أن الانتصار الذي حققه لبنان بفضل مقاومته بحماية حقوقه في ثروته النفطية هو ثمرة الإرادة والتحدي والتهديد بالواجهة الحاسمة الذي وجهه حزب الله للاحتلال وإنذاره بمنعه من استخراج الغاز من الحقل، وقدرة الحزب  الفائقة على توظيف اللحظة والفرص المناسبة، وفي ذلك درس ودلالات لسبل التعامل مع العدو الذي لا يرضخ إلا لمنطق القوة.

وأعرب أعضاء اللجنة المركزية عن تضامن الجبهة الشعبية – القيادة  العامة المطلق مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وهي تخوض المعركة ضد "الإرهاب الصهيوأمريكي" ومحاولات زرع الفتنة عبر "عملائها"  من أنظمة ومجموعات "مستعبدة ومرتزقة".

وأكد المجتمعون أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي سبق وانتصرت في معارك أكثر قسوة قادرة على إفشال وهزيمة مخططات الأعداء مهما اشتدت وتنوعت أشكالها.

واعتبروا أن الحرب المسعورة التي يشنها حلف (ناتو) ضد روسيا الاتحادية والتلويح بالحرب ضد الصين الشعبية لن تفلح في تحقيق أهدافها، وذلك انطلاقاً من المعطيات والوقائع الميدانية على الأرض والنتائج الأولية التي بدأت تظهر، إضافةً إلى قوة روسيا الاتحادية  التي تستمدها من جيشها وشعبها وقيادتها وعدالة أهدافها. 

وفي ختام اجتماعها، وجه أعضاء اللجنة المركزية للجبهة تحية إكبار وفخر واعتزاز لشعبنا داخل فلسطين وخارجها ولشهداء الحرية والانتصار وللجرحى والأسرى والمعتقلين، معاهديهم على الاستمرار بالثورة حتى تحرير الأرض والإنسان.

أخبار ذات صلة

نقابة الأطباء: إضراب شامل غداً الاثنين في كل القطاعات الطبية

نقابة الأطباء: إضراب شامل غداً الاثنين في كل القطاعات الطبية

(فتح) تبرق رسالة تهنئة للحزب الكردستاني العراقي بمناسبة انعقاد مؤتمره الـ14

(فتح) تبرق رسالة تهنئة للحزب الكردستاني العراقي بمناسبة انعقاد مؤتمره الـ14

&#34;الخارجية&#34; تعزي بضحايا التدافع في جمهورية كوريا

"الخارجية" تعزي بضحايا التدافع في جمهورية كوريا

اشتية يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي التطورات السياسية والاقتصادية

اشتية يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي التطورات السياسية والاقتصادية

تفاصيل لقاء رئيس سلطة الطاقة مع السفير المصري

تفاصيل لقاء رئيس سلطة الطاقة مع السفير المصري

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 35 مواطنًا على الأقل بعد إطلاق النار عليهم

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 35 مواطنًا على الأقل بعد إطلاق النار عليهم

اشتية يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط آخر التطورات السياسية والاقتصادية

اشتية يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط آخر التطورات السياسية والاقتصادية

وزير المالية يبحث مع وفد البنك الدولي آخر تطورات الوضع المالي

وزير المالية يبحث مع وفد البنك الدولي آخر تطورات الوضع المالي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تعزي بضحايا التدافع في جمهورية كوريا

"الخارجية" تعزي بضحايا التدافع في جمهورية كوريا

اشتية يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط آخر التطورات السياسية والاقتصادية

اشتية يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط آخر التطورات السياسية والاقتصادية

وزير المالية يبحث مع وفد البنك الدولي آخر تطورات الوضع المالي

وزير المالية يبحث مع وفد البنك الدولي آخر تطورات الوضع المالي

زعارير: امتداد المقاومة لكافة محافظات الضفة دليل على عجز الاحتلال

زعارير: امتداد المقاومة لكافة محافظات الضفة دليل على عجز الاحتلال

نقابيون ونقابيات يستعرضون لانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في قطاعات العمل

نقابيون ونقابيات يستعرضون لانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في قطاعات العمل

الحكومة الفلسطينية تطلق فعاليات اليوم الوطني للمنتجات الفلسطينية

الحكومة الفلسطينية تطلق فعاليات اليوم الوطني للمنتجات الفلسطينية

العواودة: عملية &#34;كريات أربع&#34; بداية نهضة جديدة في مقاومة أهل الخليل

العواودة: عملية "كريات أربع" بداية نهضة جديدة في مقاومة أهل الخليل

هيئةالاسرى: الاسيران عفانة وطه حالتان مرضيتان جديدتان في سجل الإهمال الطبي

هيئةالاسرى: الاسيران عفانة وطه حالتان مرضيتان جديدتان في سجل الإهمال الطبي

منوعات

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن تعرض وجهها لعمليات جراحية فاشلة

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن تعرض وجهها لعمليات جراحية فاشلة

شاهد: جويل ماردينيان وزوجها يثيران الجدل بتصريحات جريئة عن علاقتهم الزوجية

شاهد: جويل ماردينيان وزوجها يثيران الجدل بتصريحات جريئة عن علاقتهم الزوجية

شاهد: المتحول جنسيًا بدر خلف يقدم نصائح استفزازية للنساء

شاهد: المتحول جنسيًا بدر خلف يقدم نصائح استفزازية للنساء

شاهد: دنيا بطمة تبكي بحرقة وتكشف أسباب طلاقها الحقيقية

شاهد: دنيا بطمة تبكي بحرقة وتكشف أسباب طلاقها الحقيقية

شاهد: للمرة الأولى هيفاء وهبي تظهر بإطلالة محتشمة بالسعودية

شاهد: للمرة الأولى هيفاء وهبي تظهر بإطلالة محتشمة بالسعودية

فنانة مصرية تكشف عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة

فنانة مصرية تكشف عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة

شاهد: درة تكشف حقيقة اعتزالها للفن

شاهد: درة تكشف حقيقة اعتزالها للفن

شاهد: سلاف فواخرجي تدعم شيرين عبدالوهاب على طريقتها الخاصة

شاهد: سلاف فواخرجي تدعم شيرين عبدالوهاب على طريقتها الخاصة

شاهد.. مصطفى كامل يوضح أسباب قراره إيقاف مطربي الراب

شاهد.. مصطفى كامل يوضح أسباب قراره إيقاف مطربي الراب

شاهد.. عبير الشرقاوي تهاجم مؤلف مسلسل شهير: &#34;أقل من ضعيف&#34;

شاهد.. عبير الشرقاوي تهاجم مؤلف مسلسل شهير: "أقل من ضعيف"

عربي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين بشدة الهجوم على مقر وزارة التعليم بمقديشو

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم على مقر وزارة التعليم بمقديشو

اليمن: مقتل جنديين من &#34;الانتقالي&#34; باشتباك مع الحوثي

اليمن: مقتل جنديين من "الانتقالي" باشتباك مع الحوثي

الصومال: 100 قتيل على الأقل بانفجار سيارتين مفخختين

الصومال: 100 قتيل على الأقل بانفجار سيارتين مفخختين

مع انتهاء ولايته.. لبنانيون يتوافدون للمشاركة بوداع الرئيس ميشال عون

مع انتهاء ولايته.. لبنانيون يتوافدون للمشاركة بوداع الرئيس ميشال عون