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وزير المالية يبحث مع وفد البنك الدولي آخر تطورات الوضع المالي

وزير المالية يبحث مع وفد البنك الدولي آخر تطورات الوضع المالي
صورة من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأحد، وفداً من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج وممثل البنك الدولي في الضفة وقطاع غزة استيفان إمبلاد والوفد المرافق لهما على الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة للحكومة الفلسطينية وانجازاتها في
تنفيذ أجندة الإصلاح المالي والإداري التي أقرتها رغم الأزمة المالية.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية في رام الله أن الحكومة الفلسطينية لا تزال تعمل في ظروف استثنائية مع تراجع حدة الدعم الدولي لفلسطين و استمرار الخصميات الإسرائيلية من أموال المقاصة ما يعيق من تقدمها المالي والتنموي.

وثمن بشارة على دور البنك الدولي الرئيسي والمتواصل في دعم المشاريع التنموية ودعم موازنة الحكومة الفلسطينية في إطار تمكينها ودعم قدراتها المالية.

ودعا إلى تكثيف الاجتماعات واللقاءات على كافة المستويات خلال الفترة القادمة لتحسين الأوضاع المالية والخروج بنتائج حقيقية من شأنها أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي الفلسطيني، وكذلك الضغط على الاحتلال والتزامه بالاتفاقيات الدولية
الموقعة.

من جانب آخر، أثنى نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج على دور الحكومة الفلسطينية و وزارة المالية ورؤيتهما في عملية الإصلاح تحديداً في بند فاتورة الرواتب وصافي الإقراض والنظام الصحي.

وأشار بلحاج إلى أن البنك الدولي سيبقى ملتزماً بمساعدة الحكومة الفلسطينية ودعمها المالي لتحقيق الاستدامة المالية.

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