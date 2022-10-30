زعارير: امتداد المقاومة لكافة محافظات الضفة دليل على عجز الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب باسم زعارير على أن امتداد حالة المقاومة إلى كافة ساحات الضفة دليل على عجز الاحتلال وفشل مخططاته في التعامل مع شعب يتوق إلى الحرية ويبتهج بمقارعة محتله رغم كل التضحيات.وقال زعارير إن حدوث عملية "كريات أربع" بالخليل هو ما لم تكن سلطات الاحتلال تتمناه، وعملت جاهدة بكل مكوناتها الأمنية والسياسية لتفادي امتداد حالة المقاومة من جنين ونابلس إلى الخليل.وأضاف: "اليوم يخضع القوي المدجج بالسلاح الفتاك لإرادة الضعيف المتسلح بالإرادة والثقة، وتتسع ساحة الاستنزاف لتشمل كل الوطن، فيدفع المحتل بأكثر من نصف جيشه لميادين ليست ميادين عمله بمقياس الجيوش ومعداتهم حيث ينتشر لكن ليس في جبهة قتال بل ليواجه شعبا أعزلا".وأشاد زعارير بحالة المقاومة لدى أبناء شعبنا وتضحيتهم وشجاعتهم، وقال: "تقترن لدى شعبنا الفرحة بالإثخان في عدوه والرضى بالثمن الذي يقدمه حيث الشهادة والقبول عند الله فتكتمل لديه المعادلة المتصلة بين الدنيا والاخرة".وأردف: "الآن تكتمل كل معاني خطاب شعبنا لمحتله: لا مقام لكم على أرضنا..لا مستقبل لكم في فلسطين، ففلسطين عرين أسود".