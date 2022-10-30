"أمر شنيع".. بايدن يعقب على تعليق روسيا اتفاق تصدير الحبوب

رام الله - دنيا الوطنعقب الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، على تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا، واصفًا إياه بأنه "أمر شنيع".وقال بايدن أثناء حديثه لصحفيين، إن تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية يعد "أمرا شنيعا"، حسبما ذكر موقع (بارونز) الأمريكي.واعتبر بايدن أنه "لا يوجد سبب لفعل ذلك".وفي وقت سابق السبت، أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا، على خلفية استهداف أسطولها في البحر الأسود، وطلبت اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل لمناقشة الأمر، وفق وكالة (أسوشييتد برس).وفي 22 تموز/ يوليو الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية، بحسب وكالة (الأناضول).