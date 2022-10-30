اليمن: مقتل جنديين من "الانتقالي" باشتباك مع الحوثي

رام الله - دنيا الوطنأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مساء السبت، مقتل اثنين من جنوده في اشتباكات مع الحوثيين بمحافظة لحج جنوب غرب البلاد.جاء ذلك في بيان صادر عن "القوات المسلحة الجنوبية" التابعة للمجلس الانتقالي، نشره موقع "درع الجنوب" الناطق باسمها.وقال البيان: "القوات الحوثية جددت مساء السبت قصفها المدفعي على مواقع قواتنا المسلحة الجنوبية بجبهة كرش شمالي محافظة لحج بصورة عشوائية، ليتم التعامل معها بضربات موجعة باتجاه مصادر نيران العدو".وأضاف: "قتل على إثر ذلك عنصرين وجُرح آخر بصفوف قواتنا في الجبهة"، وفق وكالة (الأناضول).ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول هذا البيان.ولم تتمكن الأطراف المعنية من تمديد وقف لإطلاق النار في اليمن بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي بدأ في الثاني نيسان/ إبريل الماضي وانتهى في الثاني تشرين أول/ أكتوبر الجاري بعد تمديدين، برعاية الأمم المتحدة.وبالتزامن مع نهاية الهدنة، أعلنت جماعة الحوثي في بيان، رفضها مقترحا أمميا بشأن تمديد وقف إطلاق النار، معتبرةً أنه "لا يرقى لمطالب اليمنيين".بينما قالت الحكومة اليمنية، على لسان مصدر مسؤول في الأول من أكتوبر الجاري، إنها "ستتعاطى بإيجابية مع مقترح أممي لتمديد الهدنة".