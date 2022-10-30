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موريتانيا: ندعو إلى تكثيف الجهود لنيل فلسطين عضوية أممية كاملة

موريتانيا: ندعو إلى تكثيف الجهود لنيل فلسطين عضوية أممية كاملة
الرئيس عباس بالأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
دعت موريتانيا، السبت، الدول العربية إلى "تكثيف جهودها لكي تنال دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، خلال مشاركته في اجتماع نظرائه العرب، في إطار تحضيرات القمة العربية المقرر في الجزائر يومي 1 و2 تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، شدد ولد مرزوك على موقف بلاده "الثابت من القضية الفلسطينية".

وأوضح أن الموقف الموريتاني "يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وفقا للمبادرة العربية وللمرجعيات الدولية ذات الصلة".

كما أشاد بالدور الجزائري في المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وفق وكالة (الأناضول).

وفي 13 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، وقعت الفصائل الفلسطينية وثيقة "إعلان الجزائر" للمصالحة، في ختام أعمال مؤتمر "لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

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