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شؤون فلسطينية

نقابيون ونقابيات يستعرضون لانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في قطاعات العمل

نقابيون ونقابيات يستعرضون لانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في قطاعات العمل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أجمع نقابيون ونقابيات علىاهمية وضرورة وجود نقابة عمالية في جميع القطاعات المهنية اضافة الى تشكيل لجان للتفاوض والاتصال بأصحاب العمل من أجل القضاء على كافة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال وايجاد قواسم مشتركة في اطار اتفاقيات عمل ترتكز على نصوص القانون تلزم جميع الأطراف بتطبيقها دون اجحاف بحق أياً منهم.

واستعرض النقابيون خلال الدورة التدريبية التي التي اختتمت فعالياتها وكان قد نظمها مركزالديمقراطية وحقوق العاملين  لمدة ثلاثة أيام في رام الله، الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في القطاعات المشاركة ممثلين باعضاء الهيئات الإدارية  لنقابات العاملين في البناء والسكرتاريا ورياض الاطفال إضافة الى نقابات العاملين في بلدية قباطية والكهربائيين في محافظة جنين والعاملين في الصناعات الغذائية والزراعيةوجمعية المراة العاملة للتنمية فرع طولكرم.

وقال خبيرالتدريب النقابي عمر طقز: "ركزت فعاليات الدورة على التدريبات ونقاشات موضوعية  وتمارين عملية  وعرض الفيديوهات في مواضيع هامة منها التعريف بالعنف حسب الاتفاقية 190 الدولية وماهية العنف الاقتصادي، والتحرش الجنسي والممارسات المسيئة المتسببة بالعنف النفسي وأشكاله والفئات الأكثر عرضة للخطر والتعريف بالاتفاقية 190 والأشخاص والقطاعات المحمية ضمن الاتفاقية  ووسائل الحماية للعمال من العنف والتحرش والعنف القائمعلى النوع الاجتماعي وتوضيح الفرق بين الجنس والنوع لاجتماعي وابراز دورالنقابة في مناهضة العنف والتحرش في مواقع العمل، وفي تحديد المخاطر الناتجة عنذلك وآليات التعامل مع شكاوى العنف والتحرش والتوصيات المطلوبة في فلسطين على صعيد السياسات والتشريعات وعلى صعيدالنقابات ومكان العمل."

وأشار طقز، الىان هذا النشاط ياتي ضمن تدخلات مركز الديمقراطية بهدف الوصول الى "العملاللائق للمرأة الفلسطينية في بيئة خالية من العنف والتمييز" بالشراكة معوالدعم من مؤسسة السلام والتضامن  CCOO كاتالونيا.

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