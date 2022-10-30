القدس: "الشرطة" تقبض على المشتبه فيهم بجريمة قتل مواطن

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة والاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، على سبعة أشخاص مشتبه فيهم بقضية مقتل مواطن بكفر عقب شمال القدس.وذكرت الشرطة في بيان صحفي، أنه تم تحديد مكان المشتبه فيهم بجريمة قتل المواطن في كفر عقب يوم أمس، حيث تحركت الشرطة، والاستخبارات العسكرية، وبمساندة قوات الأمن الوطني، والأجهزة الأمنية للمكان، وألقت القبض على سبعة أشخاص، إضافة لضبط الأدوات التي تم استخدامها بجريمة القتل.وأكدت أنه تم احضار المقبوض عليهم، والمضبوطات لمديرية الشرطة للتحقيق معهم، واحالتهم للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولا.