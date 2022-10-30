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دولي

بوركينا فاسو: مقتل 13 جندياً في كمين

بوركينا فاسو: مقتل 13 جندياً في كمين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قتل 13 جندياً من قوات الدفاع والأمن الرسمية، في كمين نصبه مسلحون شرق بوركينا فاسو، على ما أفادت مصادر أمنية لوكالة (فرانس برس).

وقال المصدر الأمني، اليوم الأحد، إنّ الكمين وقع أمس السبت، واستهدف "وحدة من قوات الدفاع والأمن بين فادا نغورما وناتابواني" في الإقليم الشرقي، مضيفاً أنّ "13 جندياً قتلوا وجرح أربعة آخرون".

وبحسب مصادر  أمنية محلية، كانت القافلة في طريقها إلى ناتابواني، على بعد 45 كيلومتراً جنوب فدا نغورما، وفق قناة (الميادين).

وأعلنت جماعة مقربة من (تنظيم القاعدة)، يوم الجمعة الماضي، أنّها "تمكَّنت من إخراج نحو 60 سجيناً، في هجوم الإثنين، على قاعدة عسكرية في جيبو الواقعة في شمالي بوركينا فاسو".

وأكّدت الجماعة في بيان أنها "قامت بقتل 10 جنود وتحرير 67 سجيناً"، كما أشار البيان إلى أنّ "المسلحين المتطرفين تمكّنوا من الاستحواذ على أكثر من 400 سلاح خفيف".

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