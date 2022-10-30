الحكومة الفلسطينية تطلق فعاليات اليوم الوطني للمنتجات الفلسطينية



و يتضمن برنامج اليوم الوطني تنظيم معرضاً للصناعات في المحافظات الشمالية والجنوبية، وبازاراً ترويجياً للمنتجات الوطنية، وسلسلة من الندوات وورشات العمل بهدف تسليط الضوء على واقع المنتجات الوطنية واهمية ان تكون الخيارنا الاول للمواطن.



وستعمل الوزارة ضمن فعاليات يوم المنتج الوطني على الترويج لمنصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية، علاوة على تنفيذ حملات توعية وإرشادية بالتعاون مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص.



و يهدف برنامج الفعاليات الى الترويج والتعريف بمنتجاتنا الوطنية التي تسوق في بلدان العالم، وقطعت شوطاً كبيراً في الجودة والتنافسية بحيث بات من الضروري ان تكون الخيار الاول في مختلف مجالات الحياة.



وشددت الوزارة في بيانها، ان تطوير ودعم منتجاتنا الوطنية مسؤولية جماعية تستدعي ان نمارسها كمنهج حياة لما له من انعكاسات ايجابية على الانتاج والتشغيل.



رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع شركائها اليوم الاحد، فعاليات يوم المنتج الوطني الذي اقرته الحكومة الفلسطينية الأول من نوفمبر من كل عام تشجيعاً المنتجات الوطنية.