توقعات بشن أوكرانيا هجومًا قريبًا على خيرسون

رام الله - دنيا الوطنأعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أنّ التشكيلات المسلحة للنظام الأوكراني في كييف قد تحاول شنّ هجوم واسع النطاق على مقاطعة خيرسون في المستقبل القريب.وكتب ستريموسوف في البوابة الرسمية لمقاطعة خيرسون إنّ "الأوكرانيين قد يحاولون شن هجوم واسع النطاق في المستقبل القريب، إنهم يقومون بحشد القوات، بما في ذلك من عداد المرتزقة، لكن جيشنا يحشد أيضاً قواته".وفي الوقت نفسه، شدّد ستريموسوف على أنّ الوضع على خط المواجهة يخضع حالياً لسيطرة الجيش الروسي، موضحاً أنه تم أيضاً إنشاء عدة مراتب لخطوط الدفاع في المنطقة، وفق قناة (الميادين).وكان القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أكد في وقتٍ سابق أنّ "نظام كييف يحشد عشرات الآلاف من قواته، استعداداً لشن هجوم واسع النطاق على خيرسون"، مؤكداً أنّ "القوات الروسية تستعد لصد الهجوم".ومنذ يومين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنات فيسيولوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ودافيدوف برود ونوفايا كامينسكايا في مقاطعة خيرسون ومدينة نيكولاييف.