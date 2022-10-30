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شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الأحمد بالسفير المصري لدى فلسطين

تفاصيل لقاء الأحمد بالسفير المصري لدى فلسطين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، اليوم الأحد، السفير المصري لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، على آخر التطورات، لا سيما ملف المصالحة و"إعلان الجزائر".

واستعرض الأحمد خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه برام الله، الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، في ضوء استمرار الاقتحامات للمدن، والمخيمات، والقرى، واستمرار اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال بحق قاطفي الزيتون.

من جانبه، أكد السفير المصري وقوف بلاده الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير وتجسيد قيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، ووضع حد للاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

كما ناقش الجانبان أعمال القمة العربية التي ستعقد في الجزائر، في الأول والثاني من شهر تشرين الثاني المقبل، وأعربا عن أملهما أن تسهم نتائجها في إعادة تعزيز وحدة الصف العربي، لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الأمة العربية.

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