عاجل

  • (حدشوت حموت): الدهس حدث بموقعين منفصلين عند مفرق ألموغ ومفرق النبي موسى هناك إصابتان واحدة متوسطة وأخرى طفيفة

  • (القناة 7) الإسرائيلية: اشتباه عملية دهس عند مفرق ألموغ قرب أريحا وهناك مصاب

  • إعلام الاحتلال: أنباء أولية عن عملية دهس قرب أريحا


شؤون فلسطينية

رام الله: إطلاق البوابة الرسمية الأولى لتسجيل الباحثين عن عمل

رام الله: إطلاق البوابة الرسمية الأولى لتسجيل الباحثين عن عمل
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة العمل، اليوم الأحد، بوابة تسجيل الباحثين عن عمل (اعمل)، وهي البوابة الإلكترونية الرسمية الأولى على شبكة الانترنت.

وقال وزير العمل نصري أبو جيش، في كلمته خلال اطلاق البوابة في مقر الوزارة، بمدينة البيرة، إن الوزارة تطلق هذه البوابة من أجل تقديم أفضل الخدمات للباحثين عن العمل.

وأوضح أن هذه البوابة تسعى إلى تسجيل الفلسطينيين الباحثين عن عمل إلكترونيا، في أربعة أسواق عمل مختلفة، وهي: المحلية، والدول العربية، وداخل أراضي عام 1948، والدول الأجنبية.

وأشار إلى أن اختيار أحد الأسواق الأربعة يتم حسب رغبة الباحث عن عمل في السوق المناسب لقدراته، ومهاراته، وخبراته العلمية والعملية التي يمتلكها، مع توفير الإمكانية له في حرية التنقل، حسب فرص العمل التي يوفرها، ويعرضها كل سوق عمل على حدة.

وقال: البوابة الإلكترونية ستكون متاحة أمام كل الفلسطينيين قبل نهاية العام الجاري، من خلال الدخول بواسطة تطبيق "الموبايل"، وعلى نظامي التشغيل "IOS"، و"أندرويد".

ويمكن التسجيل في البوابة عبر الرابط الإلكتروني: www.labour.mol.pna.ps.

أخبار ذات صلة

الحكومة الفلسطينية تطلق فعاليات اليوم الوطني للمنتجات الفلسطينية

الحكومة الفلسطينية تطلق فعاليات اليوم الوطني للمنتجات الفلسطينية

تفاصيل لقاء الأحمد بالسفير المصري لدى فلسطين

تفاصيل لقاء الأحمد بالسفير المصري لدى فلسطين

العواودة: عملية &#34;كريات أربع&#34; بداية نهضة جديدة في مقاومة أهل الخليل

العواودة: عملية "كريات أربع" بداية نهضة جديدة في مقاومة أهل الخليل

الاحتلال ينشر نتائج التحقيق الأوليّة لعملية الخليل وكوخافي يُجري تقييمًا للوضع

الاحتلال ينشر نتائج التحقيق الأوليّة لعملية الخليل وكوخافي يُجري تقييمًا للوضع

هيئةالاسرى: الاسيران عفانة وطه حالتان مرضيتان جديدتان في سجل الإهمال الطبي

هيئةالاسرى: الاسيران عفانة وطه حالتان مرضيتان جديدتان في سجل الإهمال الطبي

أبو الغيط: نتطلع لترجمة واقعية لاتفاق الجزائر والتزام الأطراف الفلسطينية ببنوده

أبو الغيط: نتطلع لترجمة واقعية لاتفاق الجزائر والتزام الأطراف الفلسطينية ببنوده

الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد الجعبري في الخليل تمهيدًا لهدمه

الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد الجعبري في الخليل تمهيدًا لهدمه

قيادي بـ&#34;الديمقراطية&#34;: إطفاء النار بالنار سياسة اسرائيلية عقيمة

قيادي بـ"الديمقراطية": إطفاء النار بالنار سياسة اسرائيلية عقيمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الحكومة الفلسطينية تطلق فعاليات اليوم الوطني للمنتجات الفلسطينية

الحكومة الفلسطينية تطلق فعاليات اليوم الوطني للمنتجات الفلسطينية

العواودة: عملية &#34;كريات أربع&#34; بداية نهضة جديدة في مقاومة أهل الخليل

العواودة: عملية "كريات أربع" بداية نهضة جديدة في مقاومة أهل الخليل

هيئةالاسرى: الاسيران عفانة وطه حالتان مرضيتان جديدتان في سجل الإهمال الطبي

هيئةالاسرى: الاسيران عفانة وطه حالتان مرضيتان جديدتان في سجل الإهمال الطبي

قيادي بـ&#34;الديمقراطية&#34;: إطفاء النار بالنار سياسة اسرائيلية عقيمة

قيادي بـ"الديمقراطية": إطفاء النار بالنار سياسة اسرائيلية عقيمة

الأسيرة المقدسية فدوى حمادة تعاني ظروف اعتقال سيئة وإهمالًا طبياً

الأسيرة المقدسية فدوى حمادة تعاني ظروف اعتقال سيئة وإهمالًا طبياً

مجدلاني يؤكد عمق العلاقات بين النضال والحزب الشيوعي السوري وتطويرها على كافة المستويات

مجدلاني يؤكد عمق العلاقات بين النضال والحزب الشيوعي السوري وتطويرها على كافة المستويات

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

استمرار المواجهات مع قوات الاحتلال بعد عملية إطلاق النار في الخليل

استمرار المواجهات مع قوات الاحتلال بعد عملية إطلاق النار في الخليل

منوعات

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن تعرض وجهها لعمليات جراحية فاشلة

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن تعرض وجهها لعمليات جراحية فاشلة

شاهد: جويل ماردينيان وزوجها يثيران الجدل بتصريحات جريئة عن علاقتهم الزوجية

شاهد: جويل ماردينيان وزوجها يثيران الجدل بتصريحات جريئة عن علاقتهم الزوجية

شاهد: المتحول جنسيًا بدر خلف يقدم نصائح استفزازية للنساء

شاهد: المتحول جنسيًا بدر خلف يقدم نصائح استفزازية للنساء

شاهد: دنيا بطمة تبكي بحرقة وتكشف أسباب طلاقها الحقيقية

شاهد: دنيا بطمة تبكي بحرقة وتكشف أسباب طلاقها الحقيقية

شاهد: للمرة الأولى هيفاء وهبي تظهر بإطلالة محتشمة بالسعودية

شاهد: للمرة الأولى هيفاء وهبي تظهر بإطلالة محتشمة بالسعودية

فنانة مصرية تكشف عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة

فنانة مصرية تكشف عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة

شاهد: درة تكشف حقيقة اعتزالها للفن

شاهد: درة تكشف حقيقة اعتزالها للفن

شاهد: سلاف فواخرجي تدعم شيرين عبدالوهاب على طريقتها الخاصة

شاهد: سلاف فواخرجي تدعم شيرين عبدالوهاب على طريقتها الخاصة

شاهد.. مصطفى كامل يوضح أسباب قراره إيقاف مطربي الراب

شاهد.. مصطفى كامل يوضح أسباب قراره إيقاف مطربي الراب

شاهد.. عبير الشرقاوي تهاجم مؤلف مسلسل شهير: &#34;أقل من ضعيف&#34;

شاهد.. عبير الشرقاوي تهاجم مؤلف مسلسل شهير: "أقل من ضعيف"

عربي

الصومال: 100 قتيل على الأقل بانفجار سيارتين مفخختين

الصومال: 100 قتيل على الأقل بانفجار سيارتين مفخختين

مع انتهاء ولايته.. لبنانيون يتوافدون للمشاركة بوداع الرئيس ميشال عون

مع انتهاء ولايته.. لبنانيون يتوافدون للمشاركة بوداع الرئيس ميشال عون

العراق: وزير العمل أحمد الأسدي يتسلم مهامه من الوزير السابق

العراق: وزير العمل أحمد الأسدي يتسلم مهامه من الوزير السابق

الجزائر تتسلّم رئاسة القمة العربية بدلًا من تونس

الجزائر تتسلّم رئاسة القمة العربية بدلًا من تونس