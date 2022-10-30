العواودة: عملية "كريات أربع" بداية نهضة جديدة في مقاومة أهل الخليل

وأكدت على أن هذه العملية بداية مشوار جديد في مقاومة أهل الخليل، وتابعت: "نتوقع المزيد من العمليات الناجحة كما عودتنا سابقا، وأظنها ستستمر مع اشتعال الضفة كاملة في وجه الاحتلال لتنتهي بزواله، ولن تكون مجرد ردود آنية تنتهي".



وأوضحت أن عملية الخليل جاءت في سياقها وتوقيتها الطبيعيين، في ظل عربدة المستوطنين المستمرة ضد المواطنين، وتطاولهم على المسجد الإبراهيمي، وحرق المصحف الشريف، فكل ذلك يدفع المقاومين للثأر والدفاع عن مدينتهم.



وأردفت: "ابن الخليل تعرض للقمع طويلا، وتمت ملاحقته من الاحتلال والسلطة مما أدى لتكبيل يديه ومنعه من أداء واجب المقاومة وصد المستوطنين، لكن روحه لم تُكبل وعقيدته لم تُنتزع، فأصالة المقاوم الخليل تأبى الذهل والهوان".

